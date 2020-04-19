Daimler Benz de kademeli olarak üretime başlıyor

KOVİD-19 salgını nedeniyle dört haftadır üretimini durduran dünya otomobil devi Daimler Benz’de üretim bantları yeniden çalışacak. Pazartesi günü Daimler’in birçok fabrikasında kademeli iş başı yapılacak. Daimler öncelikle şanzıman üretiminin yapıldığı bölümlerde üretime başlayacak. Öncelikle tek vardiya çalışılacak. Ardından duruma göre çalışma temposu ve vardiya sayı artırılacak.

HİJYEN KURALLARINA UYULACAK

Daimler’in personelden sorumlu yönetim kurulu üyesi Wilfried Porth, “Sadece üretim değil, nakliye de durdu. Avrupa’da çok sorunlarımız var. Özellikle Fransa ve İtalya’da büyük kısıtlamalar devam ediyor. Şimdi çalışma planımızı emniyetli bir şekilde başlatacağız” dedi. Şirketin ve sendikanın belirlediği sıkı güvenlik ve hijyen kurallarına uyarak çalışacaklarının altını çizen Porth, “Bizim için çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliktir. Hükümetin belirlediği çalışma kurallarına da uyulacak. Bunun için tedbirlerimizi aldık ve hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

170 BİN ÇALIŞANI KISA SÜRELİ MESAİYE GEÇMİŞTİ

Personelin sosyal mesafeyi koruyarak çalışacağını belirten Porth, vardiya değişikliklerinde insanların birbirleriyle temas etmemeleri için eksik kapasite ile çalışacaklarını da ekledi. Daimler kademeli olarak geçeceği üretimini daha sonraki haftalarda artıracak. Şirketten yapılan açıklamada “Önce kısıtlı üretim olacak. Piyasanın nasıl bir reaksiyon göstereceğini kestiremiyoruz. Yapılacak değerlendirmelere göre her geçen hafta üretim kapasitesi artırılacak” denildi. Daimler mart ayında üretimlerinin büyük bölümünü durdurmuş, 6 Nisan tarihinde de 170 bin çalışanı ilgilendiren kısa süreli mesaiye geçmişti.