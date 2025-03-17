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Daha önce de söyledik: AfD’yle iş birliği yok

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#Afd#CDU/CSU#SPD
Daha önce de söyledik: AfD’yle iş birliği yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:15

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD), CDU/CSU ile SPD’nin anayasada değişiklik yapılarak borç freninin hayata geçirilmesini engelleme planı yattı. 18 Mart’ta yapılması öngörülen oylamanın engellenmesi için AfD’nin birlikte hareket etme önerisini Sol Parti geri çevirdi.

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AfD’nin, milletvekillerinin 1/3’ünün girişimiyle erken seçimlerden sonraki yasama döneminin resmen başlayacağı Federal Meclis’in 25 Mart’ta yapılması öngörülen ilk oturumun öne çekilerek anayasada değişiklik oylamasının iptalini birlikte gerçekleştirme önerine Sol Parti “Hayır” dedi. Daha önceki dönemlerde diğer köklü partiler gibi “AfD ile kesinlikle iş birliği yok” diyen Sol Parti, bu tutumlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Sol Parti Parlamento Grubu Genel Sekreteri Christian Görke, “Biz Sol Parti olarak bu konuda da başka alanlarda da anayasa düşmanı AfD ile kesinlikle iş birliği yapmamaya kararlıyız” dedi.
Böylece gelecek hafta salı günü Federal Meclis’te yapılacak oylamada Yeşiller’in de desteğiyle CDU/CSU ve SPD’nin alt yapı yatırımları için 500 milyar Euro ve savunma sistemine devlet desteği için de yaklaşık aynı miktarda taze borç alınması yolunu açacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

 

 

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#Afd#CDU/CSU#SPD

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