‘Daha fazla sevişin’ deyip...

EDİNİLEN bilgiye göre önceki gün çırılçıplak şekilde evinin balkonuna çıkan bir kişi komşularına seslenerek, “Daha fazla sevişin” diye bağırdı. Ardından da elindeki bir deste parayı havaya savurdu. Şaşkınlık içinde çıplak adamı izleyen komşular ve yoldan geçen az sayıdaki insan hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı gözaltına aldı. Psikiyatri kliniğine yatırılan kişinin havaya savurduğu tüm banknotlardan 27 bin Euro topladı. Adamın neden çıplak balkona çıkıp paraları havaya savurduğu ise açıklanmadı.