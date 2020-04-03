‘Daha fazla sevişin’ deyip...
Almanya’nın Fürth kentinde ilginç bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 55 yaşındaki bir kişi balkona çıkıp elindeki bir deste Euro’yu havaya savurdu. Polis bu kişiyi önce gözaltına aldı, ardından psikiyatri kliniğine yatırdı.
EDİNİLEN bilgiye göre önceki gün çırılçıplak şekilde evinin balkonuna çıkan bir kişi komşularına seslenerek, “Daha fazla sevişin” diye bağırdı. Ardından da elindeki bir deste parayı havaya savurdu. Şaşkınlık içinde çıplak adamı izleyen komşular ve yoldan geçen az sayıdaki insan hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı gözaltına aldı. Psikiyatri kliniğine yatırılan kişinin havaya savurduğu tüm banknotlardan 27 bin Euro topladı. Adamın neden çıplak balkona çıkıp paraları havaya savurduğu ise açıklanmadı.
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