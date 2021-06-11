Daha fazla para almak için yoğun bakım yataklarını az göstermişler!

KONUYLA ilgili Federal Sayıştay Kurumu’ndan hazırlanan yeni bir rapora göre, söz konusu sağlık kuruluşlarının yatak kapasitesi sayılarında manipülasyon yaptığı, bu durumdan Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile Berlin hükümetinin de haberi olduğu belirtildi. Pandemi sürecini kontrol eden kurumların başında gelen Robert Koch Enstitüsü’nün 11 Ocak tarihinde Federal Sağlık Bakanlığı’na bir bir mektup yazarak, hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerini olduğundan daha az gösterdiğine dikkat çektiği kaydedildi. Sayıları yanlış verdiği belirtilen sağlık kuruluşlarının bu sayede devletten daha fazla yardım ve teşvik alma gayreti içinde oldukları vurgulandı.