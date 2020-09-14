Daha fazla mülteci, Almanya’da sorun olmaz

MÜLTECİ konusunda Avrupa Konseyi’nin devreye girmesi gerektiğini savunan Söder, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i de bu sözlerle eleştirdi: “Ben 100 kişi veya bin kişi alınmalı gibi günlük tartışmalara karşıyım. Her zaman Bavyera olarak federal hükümetin alacağı karara uyacağımızı söyledim. Bana göre daha fazla çocuk, aile bireyleri veya mülteci alınması Almanya’ya bir sorun yaratmaz. Almanya bu konuda önemli katkıda bulunmalı. Duygu ve aklımızı birlikte kullanmalıyız.” Seehofer, Avrupa ülkelerinin ortak karar verip, mültecilerin de ülkeler arasında paylaşmasını savunuyor.

BİR HAFTA SEYİRCİLİ OYNANABİLİR

Bild gazetesine konuşan Söder, Bundesliga maçlarının seyircili oynanabilmesi için de ekim ayı sonunun beklenmesi gerektiğinin altını çizdi: “Bundesliga maçlarını deneme amaçlı seyircili oynatma isteğimizin olup olmadığına ilişkin kararı birkaç gün içinde vermek lazım. Belli kurallar altında maçlara deneme amaçlı seyirci alınabilir. Maske takmaktan, statta oturulacak yerlere kadar belli kararlar alınır. Maçlara sadece ev sahibi takımın taraftarlarının alınmasına yönelik kısıtlamalar da getirilebilir. Kentteki vaka sayısına bakılır. Vaka sayıları fazlaysa maça seyirci alınmaz. Seyircili maçların oynatılmasında statların durumu da belirleyici. Stada giriş çıkışların sağlıklı olması gerekir. Ama ben bir hafta deneme amaçlı seyircili oynanması konusunda şans verilmesinden yanayım. Ekim ayı sonunda son durumun fotoğrafı net olarak görülebilir.”