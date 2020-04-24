Daha fazla gevşeme için günlük sayının yüzlere düşmesi gerekir!

ALMANYA’da koronavirüs yayılma hızının yavaşlamasıyla önlemlerin kaldırılması tartışmaları sürerken Robert Koch Enstitüsü günlük gelişmeleri ve önlemlerin yumuşayabilmesi için vaka sayısının ne kadar olması gerektiğini açıkladı. Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade günlük verileri şöyle açıkladı: Almanya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 150 bin 383. Bir önceki güne kıyasla yeni vaka artışı 2 bin 337. İyileşen sayısı 106 bin 800. Ölü sayısı 5 bin 321.

‘AZALMAYI ÖNLEMLERE BORÇLUYUZ’

Prof. Schaade İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde koronavirüs ölüm oranının grip ölümlerinden çok daha yüksek oduğuna işaret ederek bu ülkelere kıyasla Almanya’nın pandemide iyi gitmesinin alınan önlemlere borçlu olduğunu vurgulayan Prof. Schaade, şimdi bu önlemlerin sorgulanmasını eleştirdi. Önlemlerin gevşetilmesini konuşabilmek için günde 2 bin yeni vaka sayısının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Schaade, önlemleri kaldırmak için yeni vaka sayısının günde birkaç yüzlere düşmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Schaade “Daha fazla sosyal temas virüsün daha hızlı yayılmasına yol açar. O nedenle önlemlere uyulması lazım” dedi.