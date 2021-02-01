‘Daha erken sipariş verebilirdik’

BILD gazetesine konuşan Spahn, aşı tedarikinde AB ülkeleriyle hareket etmiş olmalarının doğru olduğunu, ancak geriye bakıldığında daha erken ve daha fazla aşı siparişi vermeleri gerektiğini söyledi. Spahn, “Bazen çoğunluğun deponun aşı dolu olduğu ve benim bunları vermediğime inandığı hissine kapılıyorum” dedi. Halkta aşı olma sabırsızlığını anladığını belirten Spahn, “Her bakımevinde ortaya çıkan vakalar ve ölüm olayları bana da acı veriyor. Ben orada yaşanan acıyı hissediyorum ve kalbi olan her insan gibi onlarla birlikte bu acıyı çekiyorum” diye konuştu.

‘YİNE AB’YLE HAREKET EDERDİM’

Salgından bir yıl sonra bakımevlerinde kalan yaşlı insanların yüzde 70’ine aşı yapmış olmalarının ‘büyük bir şans’ olduğunu vurgulayan Spahn, şöyle dedi: “Yeni bir virüsle, yüzyılın virüsüyle boğuşuyoruz. Şimdi sosyal temasla dış dünya arasında bir denge kurmaya, aynı zamanda enfeksiyonları düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi aşı kıtlığını tartışıyoruz. Yakında nüfusun büyük çoğunluğuna aşı yapmamız lazım. Bunun için güvene ihtiyacımız var. Soru, iyi bildiğim halde yanlış kararlar mı verdim? Hayır. Aşı tedarikinde yine AB’yle mi hareket ederdim? Evet. Çünkü bu doğru bildiğim bir yol. Daha erken mi sipariş vermeliydik? Evet.”