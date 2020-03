‘Daha en üst noktaya ulaşmadı ama durum çok ciddi’

DAHA alınacak önlemlerin bulunduğuna da dikkati çeken Bakan Seehofer, şunları söyledi: “Her an daha ne tür önlemler alınması gerekir diye düşünmek zorundayız. Geçici olarak sınırlar kapatıldı. Elbette Alman vatandaşlarının her zaman ülkelerine gelme hakları bulunuyor. Her gün çalışmak için ülkeye giriş çıkış yapanlara bir engel getirmiyoruz.” Almanya’da otura iznine sahip olup da şu sıralar Almanya dışında bulunanların durumunun ne olacağı yönündeki soruya ise Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke şu cevabı verdi: “Almanya’da oturma hakkı bulunan yabancıların da ülkeyle girişlerinde sorun bulunmuyor. Nakliyecilerin de sorun yaşamaması için çalışıyoruz. Bizim amacımız mal girişinin problemsiz olması.”