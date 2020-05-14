‘Daha çok likidite, daha az bürokrasi’

Kovid-19 salgını sebebiyle askıya alınan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasını değerlendiren DIHK Başkanı Schweitzer, “Şimdi ekonomiyi yeniden başlatmayı kolaylaştıran yaratıcı siyasi yanıtlara ihtiyacımız var” dedi. Bir dizi yasal değişiklikle, politikacıların Alman şirketleri devlet bütçesini zorlamadan destekleyebileceklerini belirten Schweitzer, şunları söyledi: “Şirketlerin önceliği artık sağlığın korunması oldu. Bunun için de daha az bürokrasiye ihtiyaçları var. DIHK, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda bir dizi önlem önerdi. Burada amaç daha az bürokrasi ve evrak işleri, daha fazla operasyonel likidite ve daha hızlı planlama prosedürleri. Örneğin, yetkililer, açık havada mesafe kurallarına uymak için restoranların kamu ortak alanlarını geçici olarak daha cömertçe kullanmasına izin vermelidir.”

‘DURMA NOKTASINA GELDİ’

“Ayrıca şirketlere daha fazla likidite sağlanmasını istiyoruz. Örneğin, yurt dışından mal ithal eden ithalatçılar önceden vergi ödemek zorunda kalıyordu. Bu vergiler sadece haftalarca KDV kaydından sonra geri ödeniyordu. Bu, likiditeyi gereksiz yere bağlıyor. Akıllı faturalandırma seçenekleriyle bunu daha pragmatik hale getirebiliriz. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok tedarik zinciri durma noktasına geldi. Tedarikleri hızlandırmak için planlama ve onay prosedürleri dijital platformlar aracılığıyla daha hızlı yapılabilir. Siyasiler, iş dünyasının işini kolaylaştırmak konusunda hemen çalışmaya başlamalı. Çünkü bir şey net. Sağlığın korunması gereklilikleri konusu şirketlerimiz için daha yüksek maliyetlerde ve daha az satış yaparak önemli ölçüde daha fazla çaba anlamına geliyor.”