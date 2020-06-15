Daha aşı çıkmadan sipariş verdiler!

ALMANYA, İtalya, Fransa ve Hollanda hafta sonu İngiltere İsveç ortaklığındaki ilaç ve biyolojik ilaç şirketi AstraZeneca’ya 400 milyon korona aşısı siparişi verdi. Sipariş verilen aşı miktarı tüm AB için yeterli. Daha korona aşısı çıkmadan, etkisi henüz bilinmeden sipariş verilmesi Avrupa’da şimdiden milyonlarca insanı umutlandırdı. Sözleşme henüz deneme aşamasındaki aşının başarılı olması durumunda, Almanya ve Avrupa’nın aşı için sıra beklememesini amaçlıyor. İlaç şirketi AstraZeneca araştırmacıları İngiltere’nin ünlü Oxford Üniversitesi’yle birlikte koronavirüse karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyor. ABD araştırmayı 1.07 milyar Euro’yla destekliyor ve bunun karşılığında 300 milyon aşıyı kendisi için güvence altına almış bulunuyor. Hindistan da aynı şirkete 1 milyar aşı siparişi verdi. AstraZeneca henüz test aşamasındaki aşıyı fabrikada üretmeye başladı.

UMUT VERİCİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Çok sayıda ülke aşı siparişi verdi. Avrupa şimdiye kadar bunu yapmadı. Etkili bir aşı, salgını sona erdirebilir. Bu konuda ümit verici gelişmeler var. Biz de bu aşıları mümkün olduğu kadar erken bir zamanda AB vatandaşları için güvence altına almak istiyoruz” dedi. Alman hükümeti AstraZeneca şirketinin ürettiği aşının büyük ölçüde etkili olacağından hareket ediyor. Bu nedenle şimdiden rezervasyon yaparak, aşı dağıtımında sıra beklemek istemiyor. Almanya’nın rezervasyon için ne kadar mali katkıda bulunduğu ise açıklık kazanmadı. İngiltere İsveç ortaklığındaki şirketin ürettiği aşının etkilerinin eylül ayı içinde sonuçlanması bekleniyor. Ancak şirket zaman kaybetmemek için şimdiden aşı üretimine başladı. Şirketin yöneticisi Pascal Soriot, BBC’ye verdiği demeçte şirket olarak toplam 2 milyar aşı üretebileceklerini söyledi.

Dünya çapında koronavirüse karşı aşıyı bulup bir an evvel piyasaya sürme yarışı devam ediyor. Dünya çapında 150 civarında korona aşısı üzerinde araştırma çalışmaları sürüyor.