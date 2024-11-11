ÇYDD’den ‘Bağış Balosu’

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DERNEK Başkanı Nicole Neptun, “Dernek olarak bağış desteğine her zaman ihtiyacımız var” derken, yapılacak bağışların Anadolu’da burs verdikleri kız öğrencilerin hayata tutunmalarını kolaylaştıracağı gibi, Ruhr bölgesinden seçilecek 6 kız, 4 erkek öğrencinin gelecek yıl eylül ayında katılacağı Türkiye seyahatinin finansmanına aktarılacağını söyledi. Bu seyahatin Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ile ortaklaşa düzenleneceğini belirten Nicole Neptun, “Buradan gidecek öğrencilerimiz Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgelerinden gelecek 10 bursiyerle birlikte TOVAK’ın Marmaris’teki yurtlarında kalacaklar. Orada 8 gün sürecek bilimsel, kültürel ve edebi seminer ile gezilere katılıp kaynaşacaklar” dedi.

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Neptun, derneğin, 17 Ağustos 1999’da İzmit’te meydana gelen depremden sonra kızların kalacağı bir yurt, İstanbul ve Selçuk’ta iki ‘yaz okulu’, Anadolu’nun çeşitli kesimlerinde 10 çocuk yuvası açtığını ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinin acılarını azaltmak için bölgedeki insanlarımıza yardım elini uzattığını da söyledi. Tüm bu hizmetlerin yardımsever insanların yaptıkları bağışlar sayesinde verildiğini belirten Neptun, ‘Kardinal von Galen-Ring’ adresindeki Mövenpick Hotel Münster’de 23 Kasım’da yapılacak galaya çok sayıda yardımseverin katılmasını umduklarını söyledi. Nicole Neptun, info@cydd.de adresine e-mail göndererek veya 015779660202 numaralı telefondan galayla ilgili daha detaylı bilgi alınabileceğini belirtti.