Cüzdanı bulundu

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Bild gazetesi, Merkel’in cüzdanını çalan hırsızın değerli şeyleri aldıktan sonra Merkel’in kimliğini bir yere bıraktığını ve kimliğin polise teslim edildiğini yazdı. Merkel, başbakanlığı döneminde de birçok kez alışverişlerini kendisi yaparken kameralara yakalanmıştı. Merkel’in, yanında korumaları olduğu halde cüzdanını nasıl çaldırdığı ise hâlâ merak ediliyor. Merkel’in çantasını alışveriş aracına astığı ve kendisi alışveriş yaparken korumaların da kendisini takip etmek zorunda olduğu belirtildi. Merkel ve korumalarının bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsızın çanta içindeki cüzdanı aldığı tahmin ediliyor. Ancak Merkel’in kimliğinin bulunduğu henüz resmi olarak onaylanmadı.