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CureVac geri çekildi

#Almanya#Curevac#Koronavirüs Aşısı
CureVac geri çekildi

Almanya’nın önde gelen kuruluşlarından CureVac, ön araştırma ve denemelerde olumlu sonuç alınamadığı belirtilen birinci nesil koronavirüs aşısını onay kurumundan geri çektiğini duyurdu.

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TÜBINGEN merkezli şirket yönetiminden verilen bilgiye göre, istenen sonuç alınamadığından dolayı onay aşaması uzun süren CvnCoV isimli mRNA bazlı aşı yerine, GlaxoSmithKline (GSK) ilaç şirketi ile birlikte yeni bir aşı çalışması yapılacak. Koronavirüs bağlantılı pandeminin giderek kalıcı anlamda endemiye dönüştüğünü söyleyen CureVac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas, sağlık sektörü ihtiyaçlarının buna geri değişim gösterdiğini dile getirdi. Koronanın grip gibi insan yaşamına girdiği belirtilen açıklamada, gelecekte de farklı aşı gruplarına gereksinim doğacağı vurgulanarak aşı geliştirme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.
Büyük bir bölümü bilgisayar yazılım şirketi SAP’ın sahibi Dietmar Hopp’a ait olduğu belirtilen CureVac’ın ilk aşı programından geri çekilmesi üzerine borsada işlem gören hisse senetlerinin yüzde 15 dolayında değer kaybettiği açıklandı. Şirket tarafından geliştirilen ancak yapılan denemelerde sadece yüzde 48 dolayında bağışıklık sağladığı belirlenen korona aşısını, kampanya kapsamına alan federal hükümetin, yabancı sermaye tarafından satın alınmasını engellemek üzere 300 milyon euro vererek yüzde 16 payla şirkete ortak olduğu belirtildi.

 

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#Almanya#Curevac#Koronavirüs Aşısı

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