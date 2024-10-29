Cumhuriyet’in temeli kültürdür

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“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” diyen Akın, Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in bilimsel ve kültürel temellerinin büyük bir bölümünü kendi araştırmalarıyla ortaya çıkardığı çarpıcı örnekler eşliğinde tanıttı. Yaşadığı dönemin “Dünyanın en büyük bilim insanı” olarak kabul edilen Osmanlı gökbilimci ve matematikçisi Takiyüddün Efendi’nin (1521-1585) kurduğu rasathanenin yıkılmasıyla kesintiye uğrayan sürecin Cumhuriyet’in ilk gökbilimcisi Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan (1910-2003) ya da ilk jeolog Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem (1914-2006) gibi bilim insanlarımızın çalışmalarıyla yeniden canlandığına işaret eden Sunay Akın, “Cumhuriyet gökyüzüyle yeniden buluşmamızın, gökyüzündeki yıldızları ve yerin altındaki fay hatlarını bulabilmemizin adıdır” dedi.

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AYAKTA ALKIŞLANDICumhuriyet’in kuruluş döneminde Atatürk’ün “Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyoruz. Alevler halinde geri dönmelisiniz” diyerek eğitim için Avrupa’ya gönderdiği bilim insanları arasında Prof. Gökdoğan ve Prof. Erdem gibi öncü bilim kadınlarının katkılarını özellikle vurguladı. Çanakkale savaşında Atatürk’ün yönettiği birliklere karşı savaşan, daha sonra onunla İstanbul’daki Pera Palas’ta karşılaşan ve son olarak da özel olarak geldiği cenazesine üniformasıyla katılıp, Atatürk’ü son yolculuğunda selamlayan ‘düşmanı’ İngiliz mareşal William Birdwood’a da değinen Akın, “Cehaletin karanlığında Atatürk’e saygısızlık edenler, adını anmayanlar ‘Atatürk’ün düşmanı’ bile olamazlar” dedi. Sunay Akın’ın zaman zaman dinleyicileri arasındaki şair Ali Asker, mimar Utku Külahçı ve hekim Erdoğan Karatay gibi Frankfurt’ta yaşayan dostlarına doğrudan seslenip samimi bir sohbet havasında sürdürdüğü sunumu her zaman olduğu gibi sık sık alkış aldı ve ayakta alkışlar eşliğinde son buldu.CUMHURİYETİN 101. YILINI KUTLADILARHessen Atatürkçü Düşünce Derneği (HE-ADD), Hessen Türk Toplumu (TG-Hessen) ile Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin (TMMB) ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner de katıldı. Sunumdan önce misafirleri selamlayan HE-ADD Başkanı Yelda Acar Gösterişli, TG-Hessen Başkan Yardımcısı Hatice Meral, TMMB Başkanı Demir Ceylan ile Başkonsolos Akdevelioğlu ve Meclis Başkanı Arslaner, Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümünü kutladılar.

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