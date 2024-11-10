‘Cumhuriyet’e sahip çıkmak hepimizin görevi’

Haberin Devamı

Coburg AKM Başkanı Ahmet Peker, yaptığı açılış konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarını ve kadın hakları alanındaki öncülüğünü vurguladı. Peker, “Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Uğruna nice canlar feda ettiğimiz Cumhuriyet’in kıymetini bilmek ve sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir” dedi. Coburg AKM Onursal Başkanı Nurettin Aydın, Atatürk ve silah arkadaşlarının 101 yıl önce kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, laik ve çağdaş bir yapıyla halk egemenliğine dayandığını belirtti. Aydın, “Cumhuriyeti ayakta tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti kimsenin yıkmaya gücü yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır” diyerek Cumhuriyet değerlerinin her zaman korunacağını vurguladı. Aydın, “Bir üzüm tanesini şerbet yapıp 40 kişiyle bölüşen bizler, 20 sene önce kurduğumuz Coburg AKM-Cem evinde düzenlendiğimiz etkinliklerde, çocuklarımıza Atatürk, bayrak, Cumhuriyet sevgisini aşılamaktayız ve eğitime bilime önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktayız” dedi.



Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ise Cumhuriyet’in Türk milletinin onurlu duruşunun, egemenlik ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ifade etti. Cebeci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini rehber edinen ülkemiz, her daim barış ve özgürlüğün savunucusu olmuştur” diyerek Cumhuriyet devrimlerinin ve ilkelerinin korunmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.Almanya’da yaşayan Türk toplumunun Türkiye ve Almanya arasındaki tarihsel, sosyal ve ekonomik bağların en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkonsolos Cebeci, “Almanya’daki vatandaşlarımız bu ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunmaktadır ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesinde kilit rol oynamaktadır” dedi. Cebeci, birlik ve beraberliğin sürdürülmesinin her iki ülke için önemine de dikkati çekti.Kutlama programında, öğretmen Hatice Çelebi’nin Cumhuriyet ile ilgili konuşması, öğrencilerden Zeynep Erbay’ın okuduğu şiir ve Yade Toksöz’ün piyano ile çaldığı İzmir Marşı dinleyicilerden büyük alkış aldı. Eylül Uçar’ın İstiklal Marşı’nı seslendirmesi, Ümit Akbaba’nın saz eşliğinde Coburg AKM kadınlar korosunun söylediği türküler ve sanatçı Gülcan Devrim Gökyıldız’ın çaldığı şarkılar geceye damgasını vurdu.