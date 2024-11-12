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Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

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#AVRUPADAN HABER#Fatma Taşan Cebeci#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 12:31

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’ etkinliğine destek veren Nürnberg ve çevresinde yaşayan iş insanları, fotoğrafçılar ve kameramanlar için bir teşekkür yemeği düzenledi.

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BAŞKONSOLOSLUK konutunda gerçekleşen yemekte katkılarından dolayı konuklara teşekkür belgelerini takdim eden Başkonsolos Cebeci, “Cumhuriyet’imizin 101’inci yılı anısına yakışır şekilde, başkonsolosluğumuz tarafından coşkulu bir Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Bu önemli etkinliklerin hayata geçirilmesinde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde emek veren, maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yemek sonrasında, resepsiyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür belgeleri takdim eden Cebeci, etkinliklerin Türkiye ve Almanya arasında dostluk bağlarını güçlendirmesine olan inancını vurguladı.

Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

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#AVRUPADAN HABER#Fatma Taşan Cebeci#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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