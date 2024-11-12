Cumhuriyet Resepsiyonu’na katkı sunanlara teşekkür belgesi

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BAŞKONSOLOSLUK konutunda gerçekleşen yemekte katkılarından dolayı konuklara teşekkür belgelerini takdim eden Başkonsolos Cebeci, “Cumhuriyet’imizin 101’inci yılı anısına yakışır şekilde, başkonsolosluğumuz tarafından coşkulu bir Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Bu önemli etkinliklerin hayata geçirilmesinde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde emek veren, maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yemek sonrasında, resepsiyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür belgeleri takdim eden Cebeci, etkinliklerin Türkiye ve Almanya arasında dostluk bağlarını güçlendirmesine olan inancını vurguladı.