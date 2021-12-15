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HABERLERAvrupa Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacaklar

#ALMANYA#Mehmet Daimagüler#Ferda Ataman
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacaklar

Avukat Mehmet Daimagüler, gazeteci Ferdi Ataman ve Berlin-Brandenburg Türk Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, 13 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacaklar.

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ALMANYA’da 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacak delegeler belirlenmeye başladı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu Hür Demokrat Parti (FDP) Grubu, Türkiye kökenli avukat Mehmet Daimagüler ile ünlü komedyen Dieter Nuhr’u cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmaları için delege gösterdi. Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) teröristleri tarafından öldürülen Türkiye kökenli kurbanların yakınlarının avukatlığını yapan Mehmet Daimagüler’in delege olması için KRV Eyalet Çocuklar, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Bakanı Joachim Stamp delegeler arasında yer almaktan feragat etti. Aynı zamanda Eyalet Başbakan Yardımcısı olan Stamp, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında ve NSU cinayetleri faillerinin ortaya çıkmasının 10’uncu yılında toplumsal bütünlüğün korunması için kişisel bir mesaj vermek istediğini vurguladı. Bakan Stamp, Daimagüler’in, hem kurban yakınlarının sesi olduğunu hem de barış içinde birlikte yaşamı savunduğunu söyledi. CDU KRV Grubu’ndan avukat Bernd Stelter, Nobel ödüllü Benjamin List ve Yoğun Bakım Hekimleri Derneği Başkanı Gernot Marx’ı, Yeşiller de Kovid-19 uzmanları Christian Karagiannşdis’i delege gösterdi.

FERDA ATAMAN VE AYŞE DEMİR DE VAR
Berlinli Yeşiller, Türkiye kökenli gazeteci Ferda Ataman, pandemi uzmanı Christian Drosten ile sığınmacı aktivisti Eric Marquardt’ı, Sol Parti Berlin-Brandenburg Türk Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, Meclis Grup Başkanı Anne Helm ile Gloria Viagra’yı delege gösterdi. Diğer partiler ve eyaletler ise henüz delegeleri belirlemedi. Almanya Cumhurbaşkanı, Federal Meclis’teki 736 milletvekili ile eyaletlerin nüfus oranına göre gönderdikleri aynı sayıda delege tarafından seçiliyor. Yasalara göre cumhurbaşkanı en fazla 5’er yıldan iki dönem görev yapabiliyor. 2017 yılında göreve gelen Frank-Walter Steinmeier, bu yıl 28 Mayıs’ta yeniden aday olacağını ilan etti. Şu ana kadar başka bir aday çıkmadı.

 

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#ALMANYA#Mehmet Daimagüler#Ferda Ataman

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