Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellen’in tedavi için başkent Viyana’daki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.