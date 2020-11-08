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Avrupa
Adil ELMAS / Avusturya, DHA - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı

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Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı
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Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kıran Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başkent Viyana’daki Viyana AKH Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellen’in tedavi için başkent Viyana’daki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.

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