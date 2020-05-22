Cumhurbaşkanı Steinmeier’den bayram mesajı

“RAMAZAN Bayramı aileyle, dostlar ve komşularla hep birlikte neşe içinde kutlanan, geleneksel, büyük bir bayram. Ancak bu yıl pandemi yüzünden beraber kutlanamıyor. Bu acı verici bir durum. Korona gölgesinde bir ramazan ve bayram. Birlikte ibadet, birlikte iftarlar, neşe içinde bir bayram havası bu yıl olamadı ve çok sınırlı yapılabildi. Çoğunuza bu, Hıristiyan ve Yahudiler de dahil, mutlaka acı veriyor. Evet, anayasamız inanç özgürlüğünü garanti ediyor ama insan hayatını kurtarmak için beraberlikleri geçici olarak kısıtlamak da gerekliydi. Bu sıkı kurallara uyan ve virüse karşı elde edilen ilk başarılarımıza katkıda bulunan hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlayışınız, sorumluluk dolu ve ihtiyatlı davranışınız için teşekkürler.”

‘YÜREKLERİMİZ BERABER’

“Bu yıl Ramazan’a Hanau’daki terör saldırısı da gölge düşürdü. Irkçı kinle gözü dönmüş saldırganın kurbanlarının çoğu Müslümandı. Saldırı beni derinden etkiledi. Bizim barış içinde beraber yaşamamıza ve bu ülkede hepimizin paylaştığı insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü değerlerine bir saldırıydı bu.

Cumhurbaşkanı olarak ırkçı kışkırtmaların tümüne karşı duracağımıza söz veriyorum. Müslümanlara karşı kin ve dışlamalara, şiddet saldırılarına, camilere saldırılara tahammül göstermeyeceğiz ve izin vermeyeceğiz. Bu görev herkese düşüyor ve devletin görevi sizi korumak. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, size ve hepimize gelecek yıl tekrar hep birlikte kutlamamızı diliyorum. Bu bayram, çoktandır Almanya’da birlikte yaşama ait. Çünkü bu bayram, yaşanılan inancın bir ifadesi, barışçıl ve hoşgörülü toplumun bir sembolü. Müslümanları bir arada tutuyor ve Müslümanlarla Müslüman olmayanları da bir arada tutuyor. Bu yıl birlikte kutlayamıyoruz. Ama yüreklerimiz beraber.”

Steinmeier, eşi Elke Büdenbender ile birlikte çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de bir iftar yemeği verdi.