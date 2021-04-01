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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Steinmeier Kovid-19 aşısı oldu

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Cumhurbaşkanı Steinmeier Kovid-19 aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olduğu bildirildi.

ALMANYA Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier’e Berlin’deki askeri hastanede AstraZeneca aşısı uygulandı. Steinmeier aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, Almanya’da onaylanmış aşılara güvendiğini belirterek, “Bugün AstraZeneca ile ilk aşıyı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adımdır” ifadesini kullandı. 65 yaşında olan Cumhurbaşkanı Steinmeier, halka da imkânları kullanarak aşılama kampanyasına katılma çağrısında bulundu. Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender aşı önceliği sırasında başka bir grupta yer aldığı için kısa süre önce Kovid-19’a karşı aşı oldu. Steinmeier, 2010’da böbrek hastası olan eşine kendi böbreğini vermişti.

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