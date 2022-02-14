‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli'

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FİLMDE, 2002-2006 yıllar arasında terör zanlısı olduğu iddiasıyla ABD’nin Küba‘daki Guantanamo esir kampında tutulan ve işkence gören Murat Kurnaz’ın annesi Rabiye Kurnaz’ın hikâyesi anlatılıyor.

Komedi tarzındaki filmde anne Rabiye Kurnaz’ı Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor. Alman yapımı filmin yönetmeni Andreas Dresen, yaşanan haksızlıkların geri alınamayacağını belirtirken, ne Murat Kurnaz’a ne de ailesine kaybolan yılların geri verilemeyeceğini ifade etti. Ancak siyasilerin hata yaptıklarını fark ettikten sonra en azından özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Dresen, buna Alman siyasilerin de dahil olduğunu vurguladı.

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‘CESUR OLUP AHLAKİ BÜYÜKLÜK GÖSTERMELİ’

Murat Kurnaz’ın haksız yere Guantanamo kampında tutulduğu dönemde, önceki gün yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Frank-Walter Steinmeier de başbakan müsteşarlığı yapıyordu. Dresen, Murat Kurnaz’ın esir kampında tutulmasıyla ilgili olarak, “Tabi ki şu söylenebilir: Belki siyasi bazı gerekçeler vardı. 11 Eylül’den sonra hassas bir durum söz konusuydu. Siyasilerin de hata yapabileceğini anlayışla karşılıyorum. Ben de kendi özel yaşantımda, işimde hatalar yapıyorum. Ama daha sonra insan, konuyla ilgili daha iyi bilgi sahibi olursa o zaman hatalarını düzeltmeli. Üstelik cesur olmalı ve ahlaki büyüklük gösterip, ‘bu yanlıştı, çok üzgünüm‘ diyebilmeli. Ben bu jesti Cumhurbaşkanımızdan da bekliyorum. Kendisinin bunun üzerinde yeniden düşünmesini isterdim” dedi. Dresen Merkel iktidarının değişiminden sonra bu yönde bir gelişme olabileceğini de kaydetti.