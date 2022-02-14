‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Trumptan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdiTrump'tan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi!#ABD
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıBakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
Bilim Kurulu üyesinden Molnupiravir açıklaması: İlk 5 gün kritikBilim Kurulu üyesinden 'Molnupiravir' açıklaması: İlk 5 gün kritik#Koronavirüs
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli'

#Almanya#Berlinale#Murat Kurnaz
‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli

Bu yıl 72’ncisi yapılan Berlin Uluslararası Film Festivali-Berlinale’de Altın Ayı için yarışan ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı’ adlı filmin yönetmeni Andreas Dresen, Murat Kurnaz’ın yıllarca haksız yere Guantanamo kampında tutulduğunu, bu nedenle siyasilerin özür dilemesi ve ailesine tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

FİLMDE, 2002-2006 yıllar arasında terör zanlısı olduğu iddiasıyla ABD’nin Küba‘daki Guantanamo esir kampında tutulan ve işkence gören Murat Kurnaz’ın annesi Rabiye Kurnaz’ın hikâyesi anlatılıyor.

‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli

Komedi tarzındaki filmde anne Rabiye Kurnaz’ı Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor. Alman yapımı filmin yönetmeni Andreas Dresen, yaşanan haksızlıkların geri alınamayacağını belirtirken, ne Murat Kurnaz’a ne de ailesine kaybolan yılların geri verilemeyeceğini ifade etti. Ancak siyasilerin hata yaptıklarını fark ettikten sonra en azından özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Dresen, buna Alman siyasilerin de dahil olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

‘Cumhurbaşkanı Murat Kurnaz’dan özür dilemeli

‘CESUR OLUP AHLAKİ BÜYÜKLÜK GÖSTERMELİ’
Murat Kurnaz’ın haksız yere Guantanamo kampında tutulduğu dönemde, önceki gün yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Frank-Walter Steinmeier de başbakan müsteşarlığı yapıyordu. Dresen, Murat Kurnaz’ın esir kampında tutulmasıyla ilgili olarak, “Tabi ki şu söylenebilir: Belki siyasi bazı gerekçeler vardı. 11 Eylül’den sonra hassas bir durum söz konusuydu. Siyasilerin de hata yapabileceğini anlayışla karşılıyorum. Ben de kendi özel yaşantımda, işimde hatalar yapıyorum. Ama daha sonra insan, konuyla ilgili daha iyi bilgi sahibi olursa o zaman hatalarını düzeltmeli. Üstelik cesur olmalı ve ahlaki büyüklük gösterip, ‘bu yanlıştı, çok üzgünüm‘ diyebilmeli. Ben bu jesti Cumhurbaşkanımızdan da bekliyorum. Kendisinin bunun üzerinde yeniden düşünmesini isterdim” dedi. Dresen Merkel iktidarının değişiminden sonra bu yönde bir gelişme olabileceğini de kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Berlinale#Murat Kurnaz

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi