Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ercan Torunoğulları’na ‘Engelsiz Türkiye’ plaketi!

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ÖZELLİKLE depremden etkilenen çocuklar için düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Torunoğulları, bu çocukları Fethiye ve Marmaris’teki Orka Otelleri’nde ağırlıyor. Onlara dünyanın en güzel plajlarından biri olan Ölüdeniz’de keyifli bir tatil imkânı sunuyor. Havuzda yüzme yarışları ve eğlenceli aktivitelerle çocukların yüzünü güldürüyor. Yaptığı bu anlamlı çalışmaların hiçbirinde ‘tanıtım’ ya da ‘şov’ kaygısı gütmeyen Torunoğulları, sessiz çabalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirini kazandı.

HOLLANDA’DAN TÜRKİYE’YE UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Ercan Torunoğulları, Hollanda’nın Den Bosch şehrinde Türk gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Hollanda’da tamamladıktan sonra, babasının kurduğu Edelstaal Group SMTRONIC şirketinin başarısını Türkiye’de turizm ve inşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla sürdürdü. Ailesiyle birlikte Fethiye ve Ovacık’taki Orka Hotels ve Orka World Tema Park’ı yöneten Torunoğulları, aynı zamanda DEİK-DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevini de başarıyla yürütüyor. Şehit ailelerinden depremzedelere kadar birçok kesime yardım eli uzatan Torunoğulları, Türkiye’nin turizm sektöründeki yükselişine önemli katkılar sağlıyor. Ercan Torunoğulları’nın sessiz ama etkili çabaları, ‘Engelsiz Türkiye’ plaketiyle bir kez daha taçlandırıldı.