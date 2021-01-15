Cumhurbaşkanı da evden çalışmaya destek verecek

DAHA önce Başbakan Angela Merkel de salgınla mücadelede evden çalışmanın önemine vurgu yapmıştı. Yeni yılın ilk günlerinde 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı toplantıda mümkün olduğu kadar evden çalışılmasını isteyen Merkel, zorunlu olmadıkça evde kalınması çağrısı yapmıştı. Almanya’da işe gitme ve çıkma saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluğu önlemeye yönelik tartışmalar sürerken, Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring Eckardt işverenlere seslenerek, “Mümkünse çalışanları işe çağırmayın” dedi.





SPD Sağlık Politikaları Sözcüsü Karl Lauterbach ise “Evden çalışmayı mümkün olduğu durumlarda zorunlu hale getirmeliyiz. İlk kapanmada çalışanların yüzde 25’i evden çalıştı. Şimdi bu oran yedide bire düştü. Güçlü bir salgın dalgasıyla karşı karşıyayız. Ama evden çalışma oranı çok düşük. Eğer işverenler yeterli katkıyı sağlamazsa, iş yerleri de kapanmak zorunda kalır. Ancak bunu kimse istemiyor” dedi.