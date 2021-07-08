Cumartesi günü Lübeck’te kültür şenliği var

“31’inci Gençlik ve Kültür Şenliği ve Modern Laik Türkiye’nin Murucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma’ adı altında düzenlenecek etkinliğin saat 18.00’de Koberg 20, 23552 Lübeck adresindeki TÜRGEM derneğinin önünde düzenleneceği açıklandı. Yıllardır benzer etkinlikler düzenleyen TÜRGEM Başkanı Remzi Uysal, kentte ve bölgede yaşayan herkese bu etkinliğe katılarak kendileriyle dayanışma sergileme çağrısında bulundu.