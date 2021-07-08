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Avrupa
LÜBECK
Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Cumartesi günü Lübeck’te kültür şenliği var

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Cumartesi günü Lübeck’te kültür şenliği var

Lübeck 19 Mayıs Gençlik ve Spor Derneği (TÜRGEM), “Barış içinde ve eşit haklara sahip bir biçimde birlikte yaşamı desteklemek” amacıyla cumartesi günü bir kültür şenliği düzenleyecek.

“31’inci Gençlik ve Kültür Şenliği ve Modern Laik Türkiye’nin Murucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma’ adı altında düzenlenecek etkinliğin saat 18.00’de Koberg 20, 23552 Lübeck adresindeki TÜRGEM derneğinin önünde düzenleneceği açıklandı. Yıllardır benzer etkinlikler düzenleyen TÜRGEM Başkanı Remzi Uysal, kentte ve bölgede yaşayan herkese bu etkinliğe katılarak kendileriyle dayanışma sergileme çağrısında bulundu.

 

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