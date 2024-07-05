Cuma çıkışı forma ve Türk bayrağı dağıttılar

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CUMAYA gelen cemaatin pek çoğu ‘Bozkurt’ işaretine karşı oluşturulan baskıya anlam veremediklerini söylediler. İbrahim Polat isimli bir vatandaş “Akıl alır gibi değil” derken, bir başka vatandaş ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e geleceğini duyduk, daha da moral ve motivasyon sahibi olduk. Cami yönetimimiz cuma çıkışı sporun kardeşliği artıran yönünü öne çıkararak vatandaşlarımıza bayrak ve milli forma dağıttı. Yarın inşallah kazanıp finale adımızı yazdıracağız. Elenirsek de Hollanda’yı tebrik edeceğiz” dedi.