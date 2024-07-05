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Cuma çıkışı forma ve Türk bayrağı dağıttılar

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#Köln#Türk Bayrağı#AVRUPADAN HABERLER
Cuma çıkışı forma ve Türk bayrağı dağıttılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:46

Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale kalan Türk Milli Takımı’na gurbetçilerden destek yağıyor. Köln’de Türklere ait bir cami, cuma çıkışı cemaate milli takım formalarıyla Türk bayrağı dağıttı.

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CUMAYA gelen cemaatin pek çoğu ‘Bozkurt’ işaretine karşı oluşturulan baskıya anlam veremediklerini söylediler. İbrahim Polat isimli bir vatandaş “Akıl alır gibi değil” derken, bir başka vatandaş ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e geleceğini duyduk, daha da moral ve motivasyon sahibi olduk. Cami yönetimimiz cuma çıkışı sporun kardeşliği artıran yönünü öne çıkararak vatandaşlarımıza bayrak ve milli forma dağıttı. Yarın inşallah kazanıp finale adımızı yazdıracağız. Elenirsek de Hollanda’yı tebrik edeceğiz” dedi.

Cuma çıkışı forma ve Türk bayrağı dağıttılar

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#Köln#Türk Bayrağı#AVRUPADAN HABERLER

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