CSU’nun göç politikası sertleşiyor

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PARTİ, gelecek hafta düzenlenecek Seeon toplantısında kabul edilmesi beklenen bir tasarıda, göçmenlere Almanya’da kalma hakkı tanınabilmesi için yeterli bir gelir seviyesini şart koşuyor. Seeon toplantısı, 8 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve üç gün sürecek. CSU’nun bu süreçte göçten dış politikaya kadar pek çok konuda alacağı kararlar, seçimlere giden yolda parti politikasının temel taşlarını oluşturacak. CSU’nun tasarısında şu ifadeler yer alıyor: “Kim ülkemizde kalıcı olarak yaşamak istiyorsa, kalıcı olarak katkıda bulunmalı ve sürekli sosyal yardımlardan yararlanmamalıdır.”

SINIR KONTROLLERİNİN SIKILAŞTIRILMASI

Tasarıda, ayrıca göç politikası ile iç güvenlik arasındaki bağlantıya dikkat çekiliyor. CSU, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, üçüncü ülkelerde sığınma imkânı sağlanması ve suç işleyenlerin derhal sınır dışı edilmesini talep ediyor. Parti, suç işleyenlerin durumu için, “Kim suç işlerse, sınır dışı edilmeli. Ağır bir suç işleyen ya da bilinçli olarak tekrar tekrar yasaları çiğneyen biri Almanya’yı terk etmek zorunda” şeklinde bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca sınır dışı edilemeyen kişilerin süresiz gözaltında tutulması gerektiği vurgulanıyor.

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YASA DIŞI GÖÇÜ DURDURMAYI HEDEFLİYORCSU’nun tasarısında, yeni federal içişleri bakanının öncelikli görevlerinden birinin sınır kapılarında geri çevirme mekanizmasını etkinleştirmek olması gerektiği ifade ediliyor. Bu çerçevede yasa dışı göçü tamamen durdurmayı hedefleyen parti, sınırdaki kişisel cihazların incelenmesi ve veri okunması gibi yöntemleri gündeme taşıyor. Tasarıda ayrıca güvenlik önlemleri kapsamında, kamusal alanlarda yüz tanıma sistemleri ve genişletilmiş video gözetimi kullanılması gerektiği savunuluyor.

AfD’YE YAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal Demokrat Parti (SPD), CSU’nun önerilerini sert bir dille eleştirdi. SPD Grup Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, CSU’nun bu taleplerle aşırı sağcı AfD’ye yaklaşmaya çalıştığını söyledi ve “Bu öneriler hukuki olarak uygulanamaz ve Almanya’nın insani sorumluluklarını görmezden geliyor” ifadelerini kullandı. SPD ayrıca bu önerilerin Almanya’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü çekmesini zorlaştıracağını savundu. CSU, toplantıda yalnızca göç politikalarını değil, dış politikayı da masaya yatırıyor. Parti, seçimleri kazanmaları durumunda Almanya’nın ABD ile olan transatlantik ortaklığını güçlendirmek için yeni bir yaklaşım benimseyeceklerini belirtiyor. “ABD’nin güvenilir müttefiki olmayı sürdüreceğiz ve Sol-Yeşil dış politikanın ideolojik söylemlerine son vereceğiz” deniliyor.