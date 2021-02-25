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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: Facebook
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

CSU’lu milletvekili vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor

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CSU’lu milletvekili vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor
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Almanya’da iktidar ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Federal Meclis milletvekili Georg Nüsslein’in vergi kaçırma suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırıldığı ve bürosunda arama yapıldığı açıklandı.

AYNI zamanda ‘kardeş parti’ Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile CSU’nun oluşturduğu Federal Meclis Grupa Başkan Yardımcısı olan Nüsslein’ın federal hükümet ile Bavyera eyalet hükümetine maske satan bir şirkete arabuluculuk yaptığı ve aldığı komisyonu Federal Meclis’e bildirmeyip vergi kaçırmakla suçlandığı ileri sürüldü. CSU’lu parlamenterin aldığı komisyonun 600 bin euro civarında olduğu da iddia edildi.

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