CSU’lu milletvekili vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor

AYNI zamanda ‘kardeş parti’ Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile CSU’nun oluşturduğu Federal Meclis Grupa Başkan Yardımcısı olan Nüsslein’ın federal hükümet ile Bavyera eyalet hükümetine maske satan bir şirkete arabuluculuk yaptığı ve aldığı komisyonu Federal Meclis’e bildirmeyip vergi kaçırmakla suçlandığı ileri sürüldü. CSU’lu parlamenterin aldığı komisyonun 600 bin euro civarında olduğu da iddia edildi.