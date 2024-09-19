CSU’dan ‘Yeşiller’le koalisyon’a kırmızı kart!

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ALMANYA’nın ekonomik sorunlarından Yeşiller’in sorumlu olduğunu beliren Söder, “Berlin’de ekonomi politikası konusunda yeterlilik yok. Bu nedenle siyah-yeşil koalisyon bizim için hiçbir şekilde söz konusu olamaz” dedi. Söder’in açıklaması, CDU lideri Friedrich Merz’in seçimler sonrasındaki koalisyon seçeneklerini daraltıyor. Partililer önünde konuşan Söder, son aylarda Yeşiller’e karşı sert tutumunu devam ettirirken, parti içindeki diğer liderlerden de bu duruşu benimsemelerini istedi ve “Siyah-Yeşil koalisyon Almanya için bir seçenek olamaz ve CSU bunu engelleyecektir” diye konuştu. Söder, bu konuda taviz vermeyeceğini de vurguladı.

MERZ KAPIYI TAM KAPAMADI

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise Yeşiller’le bir ortaklığın mümkün olmadığını ifade ederken, kapıyı da tamamen kapatmadı. “Bugünkü duruma bakılırsa bu mümkün değil” diyen Merz, ancak önümüzdeki 12 ay içinde siyasi şartların değişebileceğini de sözlerine ekledi. CDU lideri Merz ve CSU lideri Söder, 28 Eylül 2025’te yapılacak federal seçimlerde Merz’in başbakan adayı olacağını duyurmuştu. Seçim sonuçlarına bağlı olarak Yeşiller’le bir koalisyonun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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BAZI EYALETLERDE SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Ancak Söder, Yeşiller’le federal düzeyde bir iş birliğine kesin bir dille karşı çıksa da, Almanya’nın bazı eyaletlerinde CDU ile Yeşiller arasındaki koalisyon hükümetleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein gibi eyaletlerde siyah-yeşil koalisyonlar güçlü bir iş birliği sergiliyor. Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther, siyah-yeşil koalisyonların iç güvenlik gibi kritik konularda birlikte çalışarak başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti.