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CSU’dan ‘Yeşiller’le koalisyon’a kırmızı kart!

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#ALMANYA#Söder#AVRUPADAN HABERLER
CSU’dan ‘Yeşiller’le koalisyon’a kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 11:00

Almanya’da Birlik Partileri’nin (CDU/CSU), gelecek yıl yapılcak genel seçimlerde başbakan adayını CDU Genel Başkanı Friedrich Merz olacağını duyurmasının ardından CSU’dan olası koalisyonla ilgili net bir açıklama geldi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, federal düzeyde Yeşiller ile bir koalisyonu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.

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ALMANYA’nın ekonomik sorunlarından Yeşiller’in sorumlu olduğunu beliren Söder, “Berlin’de ekonomi politikası konusunda yeterlilik yok. Bu nedenle siyah-yeşil koalisyon bizim için hiçbir şekilde söz konusu olamaz” dedi. Söder’in açıklaması, CDU lideri Friedrich Merz’in seçimler sonrasındaki koalisyon seçeneklerini daraltıyor. Partililer önünde konuşan Söder, son aylarda Yeşiller’e karşı sert tutumunu devam ettirirken, parti içindeki diğer liderlerden de bu duruşu benimsemelerini istedi ve “Siyah-Yeşil koalisyon Almanya için bir seçenek olamaz ve CSU bunu engelleyecektir” diye konuştu. Söder, bu konuda taviz vermeyeceğini de vurguladı.

MERZ KAPIYI TAM KAPAMADI
CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise Yeşiller’le bir ortaklığın mümkün olmadığını ifade ederken, kapıyı da tamamen kapatmadı. “Bugünkü duruma bakılırsa bu mümkün değil” diyen Merz, ancak önümüzdeki 12 ay içinde siyasi şartların değişebileceğini de sözlerine ekledi. CDU lideri Merz ve CSU lideri Söder, 28 Eylül 2025’te yapılacak federal seçimlerde Merz’in başbakan adayı olacağını duyurmuştu. Seçim sonuçlarına bağlı olarak Yeşiller’le bir koalisyonun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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BAZI EYALETLERDE SORUNSUZ DEVAM EDİYOR
Ancak Söder, Yeşiller’le federal düzeyde bir iş birliğine kesin bir dille karşı çıksa da, Almanya’nın bazı eyaletlerinde CDU ile Yeşiller arasındaki koalisyon hükümetleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein gibi eyaletlerde siyah-yeşil koalisyonlar güçlü bir iş birliği sergiliyor. Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther, siyah-yeşil koalisyonların iç güvenlik gibi kritik konularda birlikte çalışarak başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti.

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#ALMANYA#Söder#AVRUPADAN HABERLER

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