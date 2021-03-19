CSU’da sancılar arttı

MAKEDONYA’da bir partiye ve politikacıya danışmanlık hizmeti verdiği suçlamalarına hedef olan CSU’lu Federal Meclis milletvekili Tobias Zech, bu yöndeki iddiaları geri çevirdiği halde istifasını verdi. Zech, “Ailemi korumak ve potansiyel yargılamalara meydan vermemek için gönüllü olarak partideki görevlerimden ve Federal Meclis milletvekilliğinden istifa ettim” dedi. Aynı zamanda, söz konusu suçlamaların aydınlığa kavuşturulması için CSU Etik Komisyonu ile iş birliğine hazır olduğunu da açıkladı. CSU Genel Sekreteri Markus Blume, partinin zarar görmesini engellemek için Tobias Zech’in istifasının yerinde bir davranış olduğunu söyledi. Daha önceki günlerde de maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp komisyon aldıkları suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan CSU’lu Federal Meclis milletvekili Georg Nüsslein partiden istifa etmişti. CSU, aynı yönde suçlamalara hedef olan Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Alfred Sauter’e de “İstifa et” çağrısında bulunmuştu.