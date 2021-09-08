CSU’da anket şoku

‘17:30 Sat.1 Bayern’ programı tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 29’u CSU’yu desteklediklerini söyledi. Bu, CSU için tarihi bir düşüş anlamına geliyor. Temmuz ayında yapılan ankette ise CSU’nun oyları yüzde 35 olarak çıkmıştı. Eğer 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde bu sonuç çıkarsa, 2017’de yapılan seçimlerde CSU yüzde 38.8 oranında oy alan CSU, Federal Meclis seçimlerinde tarihi bir yenilgi almış olacak. CSU’nun en düşük oyu ise yüzde 29.2 ile 1949 yılında aldı.