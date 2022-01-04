CSU toplantısına korona engeli

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KONUYLA ilgili CSU yönetiminden verilen bilgiye göre, üçüncü aşısını olmasına rağmen Dobrindt ile 4 CSU çalışanının testleri pozitif çıktı. Her yıl 6-7 Ocak tarihlerinde yapılan geleneksel toplantıya misafir olarak çağrılan İspanya Halk Partisi (Partido Popular) Genel Başkanı Pablo Casado’nun da koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Federal Meclis’teki CSU grubu üyeleri ile misafir olarak çağrılan üst düzey şirket yöneticilerinin katıldığı ve gelecekte uygulanacak politikaların ele alındığı toplantının yakın bir tarihe ertelendiği belirtildi.