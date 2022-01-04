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HABERLERAvrupa Haberleri

CSU toplantısına korona engeli

#Almanya'da CSU Toplantısına Koronavirüs Engeli#Federal Ulaştırma Eski Bakanı Ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt#AVRUPADAN HABERLER
CSU toplantısına korona engeli

Bavyera’da hükümetin büyük ortağı CSU’nun geleneksel yeni yıl toplantıları Federal Ulaştırma eski Bakanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ile çok sayıda partilinin koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal edildi.

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KONUYLA ilgili CSU yönetiminden verilen bilgiye göre, üçüncü aşısını olmasına rağmen Dobrindt ile 4 CSU çalışanının testleri pozitif çıktı. Her yıl 6-7 Ocak tarihlerinde yapılan geleneksel toplantıya misafir olarak çağrılan İspanya Halk Partisi (Partido Popular) Genel Başkanı Pablo Casado’nun da koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Federal Meclis’teki CSU grubu üyeleri ile misafir olarak çağrılan üst düzey şirket yöneticilerinin katıldığı ve gelecekte uygulanacak politikaların ele alındığı toplantının yakın bir tarihe ertelendiği belirtildi.

 

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#Almanya'da CSU Toplantısına Koronavirüs Engeli#Federal Ulaştırma Eski Bakanı Ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt#AVRUPADAN HABERLER

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