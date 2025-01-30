CSU Münih’ten balo

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CSU Münih Teşkilatı tarafından düzenlenen ve şehrin balo takviminde önemli bir yere sahip olan etkinlik, birçok tanınmış ismi bir araya getirdi. Balo, Bavyera Eyalet Meclis Başkanı Ilse Aigner’in himayesinde gerçekleşirken, siyaset, ekonomi, spor ve kültür sanat dünyasından binden fazla davetli baloya katıldı. Balonun organizatörleri Hans Hammer, Christian Schottenhamel ve Diana Mosler, misafirleri zarif ve seçkin bir atmosferde ağırladı. Etkinlik, sosyal buluşma açısından da önemli bir platform sundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören etkinlikte, CSU üyesi ve eğitim uzmanı Gonca Önal ile Ludwig Maximilians Üniversitesi araştırma görevlisi Havva Doksar dikkat çeken isimler arasında yer aldı.