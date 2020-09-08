CSU 75’inci yılını kutluyor

İKİNCİ Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve sadece Bavyera’da örgütlenen CSU, kuruluşundan bu yana eyaletin hep en önemli partisi olmayı başardı. 1957’den beri de Bavyera’nın en güçlü siyasi partisi konumunda. Eyalet politikalarına da ağırlıklı olarak yön veren CSU’yu aralarında Franz Josef Strauss ve Alois Hundhammer gibi politikacılar kurdu. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş parti olan CSU, iki partinin vardığı anlaşma gereği Bavyera dışında örgütlenmiyor. CDU da Bavyera’da teşkilat kurmadı. Federal Meclis’te de tek grup kuran CDU ile CSU’nun her konuda iyi anlaştıklarını söylemek ise zor. İki parti, 2015’te yaşanan mülteci akını sırasında birbirlerinden çok farklı pozisyon aldı ve ciddi şekilde tartıştılar.

52 BELEDİYE BAŞKANI CSU’LU

Bavyera’da çok güçlü olan CSU, şu anda eyaletteki ilçe ve belde yönetiminin yüzde 40’ını elinde tutuyor. 77 şehirden 52’sinin belediye başkanı CSU’lu. 2017’de yapılan Federal Meclis seçimlerinde ciddi oranda oy kaybetmesine rağmen eyalette tercihli oylarla seçilen 46 milletvekilinin tamamını almayı başardı. 1969-1982 ile 1998-2005 yılları arasında Federal Meclis’te muhalefette kaldı. Onun dışında ya CDU ve FDP ile ya da CDU ve SPD ile koalisyon hükümetlerinde yer aldı. CSU, 1970’li yıllarda 100 bin civarında olan üye sayısını 1990’lı yıllarda 186 bine yükseltti. Aktüel üye sayısı 140 bin civarında olan partide erkek üyelerin çokluğu dikkati çekiyor. Partinin kadın üye oranı sadece yüzde 21. Kadın üye oranı 1990’lı yıllarda yüzde 15 civarındaydı.

CSU’nun kurulduğu yıl partiye üye olan 92 yaşındaki Erentrud Stark, üyelik kartını gururla gösterdi. ‘Erentrud’ olan ismi ise parti üyelik kartına ‘Ehrentraud’ olarak yazılmıştı.