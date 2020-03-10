Cristiano Ronaldo kimle tokalaşıyor!

Koronavirüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya’da önceki gün Juventus-İnter karşılaşması, seyircisiz olarak oynanmıştı. Karşılaşma öncesi Juve’nin otobüsünden inen Cristiano Ronaldo, stada doğru giderken sanki etrafında birileri varmış gibi eliyle selamlaşma hareketi yaptı.

Yaşanan durumla ilgili espri fırsatını kaçırmayan Ronaldo’lu Juve, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılıp, 63 puanla Lazio’nun 1 puan önünde zirveyi ele geçirdi. Bir maçı eksik İnter ise 54 puanla üçüncü sırada kaldı.