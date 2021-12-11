Cristiano Ronaldo geldiği gibi gidiyor!

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Football Insider'in aktardığı habere göre, İspanya La Liga devi Real Madrid, ocak ayında Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Başka bir kaynak ise Real'in Ronaldo'nun ocak ayına kadar olan durumunu izlediğini ve cesaretlendirilirse harekete geçebileceğini söyledi.

REAL MADRİD TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de geçirdiği 9 sezon boyunca attığı 450 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Real Madrid formasıyla 4 kez Altın Top ve 12 kupa kazandı.