‘Çözüme katkı sunmak istiyoruz’

AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya’nın başkanlığını yaptığı heyette AK Parti Denizli milletvekili Ahmet Yıldız, MHP İstanbul milletvekili Cemal Çetin, CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, İYİ Parti Erzurum milletvekili Naci Cinisli yer aldı. Heyet, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu’nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Komisyon üyeleri görüşmelerin ardından basın mensuplarına Hollanda ziyaretini değerlendirdi. TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, şunları söyledi: “Bizim siyasi ve parlamento düzeyinde görüşebilmemiz de önemli. Bugün Sosyal İşler Bakanı ve heyeti ile görüşmemizden sonra parlamentoyu ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Sorunları açıkça ortaya koyabildiğimiz bir ortamda görüşme yaptık. Görüşmelerde, 3’üncü ve 4’üncü neslin Hollanda’da karşılaştığı siyasi, sosyal ve kültürel sorunları gündeme getirdik. Hem Hollanda-Türkiye ilişkilerini hem de burada yaşayan Türk vatandaşlarımızın ilişkilerini görebilme imkânımız oldu. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını ilgili ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmemiz lazım. Biz komisyon olarak sıkıntıları ancak onlarla birlikte çözebiliriz. Görüşmelerimizi de bu çerçeve içerisinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız hem Türkiye’ye hem de yaşadıkları ülkeye ait. Bizim amacımız bu çözüme katkı sunmak, sorunun bir parçası olmak değil. Çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı artan oranda devam ettireceğiz.”





YERİNDE TESPİT

“Eğer bugün bu komisyon kurulmuşsa, bunun birinci harcı 2014 yılında yurtdışındaki ülkelerde vatandaşlarımızın oy kullanabilme hakkının sağlanabilmiş olmasından dolayı olduğunu çok net olarak görebilmemiz lazım. Aksi takdirde yurtdışında vatandaşların sorunlarının Meclis’e taşınma ihtimali oldukça zordu. Vatandaşlarımızın sadece Hollanda’ya değil Türkiye’ye ait sorunları da var. Bu komisyonda bizim hedefimiz vatandaşlarımızla iletişim halinde olmak ve sahada olup sıkıntıları yerinde tespit etmektir.”

Yaşadığı ülkeye entegre olmuş ama entegre olduğu halde hâlâ bir sürü sıkıntıların olduğunu ifade eden Cinisli de, “Bu komisyon siyaset üstü bir komisyon ve başarılı olacağına inanıyorum. Çalışmalarımıza hiçbir partiyi ön plana çıkarmadan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın sıkıntılarına yönelik nasıl bir çözüm gerekiyorsa onun çalışmaları içerisindeyiz” dedi.

Çetin de komisyonla ilk defa yurtdışında bu çalışmayı yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi: “Bence çok verimli oldu hem de ülkelerdeki göçmenlerle ilgili yetkili kurumlar ve bakanlıklarla görüşüldü. Bu komisyonun daimi hale getirilip ihtisas komisyonu olması için gayret göstereceğiz. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Sadece Avrupa’daki Türkleri değil tüm dünyadaki Türkleri de düşünmemiz gerekir.”