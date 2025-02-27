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Costa’dan Türkiye mesajı: ‘Dört gözle bekliyoruz’

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#Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#AVRUPADAN HABERLER
Costa’dan Türkiye mesajı: ‘Dört gözle bekliyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 20:03

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.

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Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Costa, şunları söyledi: “Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu zorlu zamanlarda, Türkiye’nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna’da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye’de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz.”
Görüşmede, Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs görüşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.​​​​​​

 

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#Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#AVRUPADAN HABERLER

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