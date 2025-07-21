Çorumlu Kuzey Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

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20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Sırıkla yüksek atlama dalında mücadele edecek olan Çorumlu genç yetenek Kuzey Kaplan, milli takım kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

İzmir’de yaşayan, ancak nüfusu Çorum Merkez Üçköy Köyü’ne kayıtlı olan Nail Kaplan’ın oğlu Kuzey Kaplan, lise son sınıf öğrencisi olmasına rağmen gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Galatasaray Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

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EYOF 2025 için hazırlıklarını sürdüren Kuzey Kaplan, “Sezon başından bu yana Makedonya’daki organizasyon için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.