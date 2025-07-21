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Çorumlu Kuzey Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

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#Kuzey Kaplan#EYOF 2025#Sırıkla Yüksek Atlama
Çorumlu Kuzey Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 09:36

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF 2025) Türkiye’yi sırıkla yüksek atlama branşında Çorumlu milli atlet Kuzey Kaplan temsil edecek. Galatasaray Spor Kulübü’nün yıldız sporcusu, Üsküp’te ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

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20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Sırıkla yüksek atlama dalında mücadele edecek olan Çorumlu genç yetenek Kuzey Kaplan, milli takım kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Çorumlu Kuzey Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

İzmir’de yaşayan, ancak nüfusu Çorum Merkez Üçköy Köyü’ne kayıtlı olan Nail Kaplan’ın oğlu Kuzey Kaplan, lise son sınıf öğrencisi olmasına rağmen gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Galatasaray Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

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Çorumlu Kuzey Kaplan, EYOF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

EYOF 2025 için hazırlıklarını sürdüren Kuzey Kaplan, “Sezon başından bu yana Makedonya’daki organizasyon için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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#Kuzey Kaplan#EYOF 2025#Sırıkla Yüksek Atlama

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