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Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Cortez'den Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

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Cortez'den Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor
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Messi hayranlığı ile bilinen ve yıldız futbolcunun fotoğrafını kasıklarına dövme yaptırmasıyla olay olan Brezilyalı model Suzy Cortez, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından Katalan ekibine ateş püskürdü.

İspanya La Liga'da Barcelona'dan ayrılması kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin bu kararı dünya basınında da yankı bulmaya devam ediyor.

Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

33 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin ayrılma kararına tepki gösteren büyük hayranı olan Brezilyalı model Suzy Cortez yaptığı açıklamalarla Barcelona yönetimine ateş püskürdü...
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

İngiliz basınına konuşan Cortez, Messi'nin Barcelona için bu zamana kadar her şeyi yaptığını ve ve Josep Maria Bartomeu başkan olduğu sürece Katalan ekibini desteklemeyeceğini söyledi

Bundan sonra 33 yaşındaki Arjantinli oyuncunun anlaştığı iddia edilen Manchester City'yi destekleyeceğini söyleyen Cortez, "Artık City'nin en fantastik hayranıyım. Son 5 yılda Messi olmasaydı Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamazdı. Tarihin en iyi oyuncusu, Barcelona tarafından çöp muamelesi görüyor" dedi.
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

Messi'nin ayrılık kararını desteklediğini belirten Cortez, "Messi ve Suarez'e davranış şeklinden dolayı üzgünüm. Barcelona'yı seviyorum ama Bartomeu başkan olduğu sürece kulübü desteklememe kararı aldım.
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

Çocukluğumdan beri Barcelona'yı destekledim ama spordaki en büyük idolüm olan kişinin yanında olmayı asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

Barcelona başkanını eleştirmeye devam eden 30 yaşındaki model, "Bartomeu ve Abidal tüm iyi takımı yok etti ve şimdi onlar yüzünden tüm zamanların en iyisi Katalonya'yı terk edecek. Bu, benim gibi dünyanın dört bir yanındaki tüm Barcelona taraftarları için üzücü bir durum" şeklinde konuştu.
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

2016 yılında, paylaştığı fotoğraf ve gönderdiği mesajlarla Messi'nin tepkisini çeken ve Arjantinli yıldızın sosyal medyadan kendisini engellemesine mani olamayan Suzy Cortez, buna rağmen kasık bölgesine Messi'nin silüetinin dövmesini yaptırarak hayranlığını gözler önüne sermişti.
Cortezden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor

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