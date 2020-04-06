‘Corona stopp’ uygulaması yolda: Şimdi dijital çözüm zamanı

ALMANYA koronavirüs yayılmasını önlemek için yeni önlemler peşinde. Bu önlemlerin başında virüsün yayılma zincirini kırmak için insanların bir uygulama ile cep telefonu üzerinden izlenmesi planlanıyor. Bu dijital takip sayesinde testi pozitif çıkan bir kişinin temas ettiği kişiler anında uyarılacak. Onlar da test yapılarak güvenceye alınacak. Şimdiye kadar sağlık idareleri testi pozitif çıkanlardan temas ettiği kişilerin adını alıyor ve o kişileri telefonla arayıp haber veriyordu. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert salgının bu ölçüde gelişmesi sonucu artık sağlık idareleri üzerinden telefonla kişileri bilgilendirmenin yetersiz kaldığını söyledi ve “Şimdi dijital çözüme ihtiyaç var” dedi.

HEM ALMANYA HEM AVRUPA

Seibert basın toplantısında uygulama konusunda şu bilgileri verdi: “Eğer koronavirüsün yayılma oranını düşürmek istiyorsak ve temas zincirini çok hızlıca koparmak istiyorsak, dijital çözüm bunun temel taşı olacak. Şimdiye kadar sağlık idareleri testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin verdiği isimleri telefonla arayıp haber veriyordu. Ancak otobüste veya yolda kiminle temas ettiği bilinmediği için onlara haber verilemiyor. Bu nedenle dijital çözüme ihtiyaç var. Elbette bu çözüm için hem Almanya hem Avrupa özel bilgileri koruma yasasına uygun olmak zorunda. Bu nedenle Avrupa çapında operasyon uyumlu olmalı. Hükümet farklı teknikleri inceliyor. İki şey önemli: Biri Almanya için uygulama, diğeri Avrupa çapında uyumlu uygulama. Avrupa çapında uyumlu uygulama için 130 bilim insanı uluslararası Pepp PT platformu üzerinde çalışma yürütüyor.” Hükümet sözcüsü Seibert bu uygulamanın kesinlikle gönüllülük temelinde ve anonim olacağını vurguladı. Sadece testi pozitif çıkanların temas ettiği kişiler bilgilendirilecek. Kişisel bilgiler devlete verilmeyecek ve saklı kalacak.

14 GÜN KARANTİNA

Almanya diğer bir önlem olarak, bir süre yurtdışında kaldıktan sonra Almanya’ya dönecek Alman, AB vatandaşı ya da burada oturumu olan kişilere 14 gün karantina mecburiyeti getiriyor. Kriz kabinesi böyle bir yasa önerisini eyaletlere önerdi. Eyaletler karar verecek ve yasanın 10 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışmak için gidip gelenler, tıp elemanları, nakliyatçılar, teknik elemanlar, birkaç günlüğüne ülkeye giriş yapacak olan diplomatlar ya da iş insanları, transit yolcular karantinadan muaf tutulacak. 16 Mart tarihinden itibaren Almanya sınırlarda kontroller uyguluyor ve geçerli bir gerekçesi olmayan kişilere ülkeye giriş izni vermiyor. Federal İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Björn Grünwaelder 16 Mart’tan 5 Nisan tarihine kadar 70 bin civarında insanın kapılardan geri çevrildiğini açıkladı.

YOĞUN BAKIM YATAĞI MECBURİYETİ

Almanya Sağlık Bakanlığı da yeni bir önlem daha getiriyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Doris Berve Schucht, Almanya’daki hastanelerin her gün boş olan yoğun bakım yatak sayısını Yoğun ve Acil Tıp Merkezi’ne (Divi) bildirmek zorunda olduğunu söyledi. Almanya’da bin 160 hastaneden bin 119’u 10 bin solunum cihazlı yatağın boş olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ayrıca korona krizi nedeniyle üretimi duran ve şimdi tıbbi malzeme üretecek şirketleri hükümet olarak destekleyeceklerini ve yerli tıbbi malzeme üretimini teşvik edeceklerini açıkladı.