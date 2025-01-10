Corendon ve Yayla’dan büyük iş birliği!

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YAPILAN bu kapsamlı stratejik iş birliğiyle ilerleyen süreçte çok daha farklı gelişmelerle gündemden düşmeyeceğe benziyor. İki güçlü markanın Avrupa’da ortak birçok projeyi hayata geçireceği planlanıyor. Bu iş birliği kendi sektörlerini etkileyecek önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu iş birliğiyle Yayla ürünleri Corendon havayolları ve otellerinin müşterileriyle buluşmuş olacak. Bir taraftan Yayla için yeni bir arz alanı oluşurken diğer taraftan Corendon için müşterilerine kaliteli ve geniş ürün sunma imkânı ve bu alandaki ihtiyacı karşılama noktasındaki yükü hafiflemiş olacak.



ŞİMDİDEN MEYVELERİNİ VERDİ

Yayla, bu noktada mini sucuk, türkey salam, börek, meyveli ve tuzlu ayran, döner, yoğurt gibi özel ve kaliteli ürünleri Corendon uçaklarında ve otellerinde sunmaya başladı. Özellikle sosyal medya, yazılı ve görsel medyada oldukça gündem olan bu iş birliği şimdiden meyvelerini vermiş oldu. Konuyla ilgili görüştüğümüz Yayla Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu, Corendon ile birlikte özel kampanya düzenlendiğini ve kampanyaya ilginin son derece yüksek olduğunu belirtti. Bu iş birliğinin bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen süreçte bunu daha da ileriye taşıyarak birlikte çok güzel işleri başaracaklarını söyledi.