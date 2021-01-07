Corendon Airlines’la ‘dilediğin gibi uç, istediğin gibi öde’

2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin diye hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar, corendonairlines.com’dan yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak. İşte erken rezervasyon detayları:

ALPHA İLE YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİMİ!

Tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular, ‘ALPHA’ kampanya ile bilet ücretinin tamamını rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranlarından yararlanabilirler. Üstelik, uçuşlarından 3 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilirler veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler. ‘ALPHA’nın erken rezervasyon indirim oranları şöyle:

• Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için anında yüzde 25 indirim,

• Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise anında yüzde 15 indirim.

‘BRAVO’ İLE 25 EUROYLA REZERVASYONUNU GARANTİLE!

Tatil planı henüz tam netleşmemiş olan yolcular, bilet fiyatı ne kadar olursa olsun, koltuk başına tek yön sadece 25 euro ön ödeme yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar ödeyebilirler. Üstelik, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler. ‘BRAVO’dan yararlanmak isteyenler için erken rezervasyon indirim oranları şöyle:

• Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için anında yüzde 20 indirim,

• Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise anında yüzde 10 indirim.

‘CHARLIE’ İLE REZERVASYONUNU ŞİMDİ YAP, SONRA ÖDE!

Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise ‘CHARLIE’ seçeneği ile satın almayı düşündükleri bileti hiçbir ön ödeme yapmadan ayırtabilir ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar gerçekleştirebilirler. Bu kampanya dahilindeki biletler, satın alındığı takdirde uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız değiştirebilir veya bilet sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edebilir. ‘CHARLIE’nin erken rezervasyon indirim oranları şöyle:

• Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için anında yüzde 10 indirim,

• Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise anında yüzde 5 indirim.