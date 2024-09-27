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Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı

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#Corendon Airlines#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 17:36

Corendon Airlines, Nürnberg Havalimanı’ndaki 5. yılını coşkuyla kutladı. Bu özel etkinlikte, Corendon Airlines Operasyon Müdürü Atılay Batu, Almanya temsilcisi Christian Hein ve Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe de hazır bulundu.

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ŞİRKETİN Almanya’daki başarılı geçmişi ve gelecekteki hedefleri üzerine konuşmalar yapıldı. 5 yıllık kutlama pastasının kesiminde, Corendon Hava Yolları, Nürnberg Havalimanı çalışanları hazır bulundu. Corendon Airlines’ın Operasyon Müdürü Atılay Batu, 27 Eylül 2019’da Nürnberg Havalimanı’nda bir üs açarak Nürnberg metropol bölgesini tatil destinasyonlarına bağladıklarını belirtti. Bu üs, 1. FC Nürnberg futbol takımının renkleri ve logosunu taşıyan özel bir uçak ile hizmete başladı. Batu, zorlukları önceden öngörerek planlama yaptıklarını ve bu sayede başarılarını sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, 2010 yılından itibaren Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdıklarını vurgulayan Batu, 2025 yılına kadar Nürnberg’den 350 binden fazla yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

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Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı

NÜRNBERG CORENDON’UN ANA ÜSSÜ
Nürnberg Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, Corendon Airlines’ın Nürnberg’deki 5. yılını kutlarken, Corendon’un Almanya’daki markalaşma çalışmalarına dikkat çekti. Hupe, Corendon Airlines’ın filosunu ve uçuş destinasyonlarını genişlettiğini, 1. FC Nürnberg ile olan sponsorluk anlaşmasının da bu büyümeyi desteklediğini belirtti. Corendon’un Nürnberg’den 16 farklı destinasyona düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini ve Türk Rivierası’na, özellikle Antalya’ya düzenli seferler düzenlediğini ifade etti.

Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı

‘TATİL BÖLGELERİNE YOLCU TAŞIMAK BİZİM İŞİMİZ’
Corendon Airlines Almanya Satış ve Pazarlama Müdürü Christian Hein, Corendon Airlines’ın 2004 yılında kurulduğunu ve özel mülkiyete sahip uluslararası bir tatil hava yolu şirketi olduğunu belirtti. Hein, Corendon Airlines’ın Akdeniz bölgesindeki pek çok şehirden Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerle bağlantılı uçuşlar düzenlediğini vurguladı. Ayrıca, klasik tatil destinasyonlarının yanı sıra Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli yolcuların Türkiye’deki akraba ve tanıdıklarını ziyaret etmelerine olanak tanıyan uçuşlar da sunduklarını ekledi. Corendon Airlines, 1. FC Nürnberg ile olan iş birliği kapsamında futbol kulübünün renklerine sahip Boeing 737-800 uçağıyla dikkat çekiyor. Bu uçak, Nürnberg Havalimanı mağazasında özel bir model olarak da satışa sunulmuş durumda ve büyük ilgi görüyor. Corendon Airlines, Almanya’daki büyümesini sürdürerek uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetleriyle tatil destinasyonlarına uçuşlarını artırmaya devam ediyor.

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Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı

Corendon Airlines şimdiye kadar Almanya’dan 1 milyon 600 bin yolcu taşıdı

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#Corendon Airlines#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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