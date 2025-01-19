Corendon Airlines, haziranda Nürnberg’den daha fazla uçuş yapacak!

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MERKEZİ Nürnberg’in kardeş şehri Antalya’da bulunan Corendon Airlines Havayolu şirketi, 15 yıl önce Türk Rivierası’ndaki bu liman kentine düzenli uçuşlar düzenlemeye başlamış ve 2019’dan bu yana da uçakları ve mürettebatıyla Nürnberg’de bir üs bulunduruyor. Havayolu, tanınmış tur operatörlerinin yolcularını taşımanın yanı sıra, tek tek koltuk satışları için biletler de sunuyor. Nürnberg’den yaz aylarında uçuş tarifesinde 15’e kadar destinasyon yer alıyor. Metropol bölgesinden talep yüksek. Bu nedenle havayolu şirketi şimdi haziran ayı ve dolayısıyla Pentekost tatilleri için önemli kapasite artışları duyuruyor, bir başka deyişle: daha fazla uçuş, daha fazla koltuk. En çok tercih edilen destinasyon Antalya’ya sadece Corendon Airlines tarafından günde 3 sefere kadar uçuş gerçekleştirilirken, haziran ayında pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ek seferler düzenlenecek.

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HAVADA DÖNER YEMEK BAŞKA BİR HEYECAN

Corendon Airlines’ın Türkiye uçuşlarında kebap servisi sunmaya başlamasıyla büyük bir heyecan yaşandı. Izgara et ve salata ile pide ekmeğinden oluşan bu yemek, köşedeki kebapçıdan daha pahalı değil ve yolcular tarafından çok beğeniliyor. Bu arada Corendon’un Türkiye uçuşlarında kebap servisi sunmaya başlamasıyla büyük bir heyecan yaşandı. Izgara et ve salata eşliğinde sunulan pide, köşedeki kebapçıdan daha pahalı değil ve yolcular tarafından büyük ilgi görüyor.