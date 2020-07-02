Corendon Airlines Europe uçuşlara başladı

KARAER, 2020 yaz sezonunda Corendon Airlines Group’un Avrupa Birliği bayraklı havayolu Corendon Airlines Europe ile Almanya’nın 22 şehrinden Yunan Adaları, İtalya ve İspanya’ya uçarken Almanya’nın seyahat uyarısı verdiği AB dışı ülkelerden Mısır’a da uyarının kalkmasını takiben uçmaya başlayacaklarını belirtti. Karaer, “Almanya’daki Köln, Nürnberg, Hannover ve Münster şehirlerinin yanı sıra tatil destinasyonlarındaki base uçaklarımız ile de sürdüreceğimiz uçuşlarımızı, önümüzdeki haftalarda talebin artacağını öngörerek kademeli olarak artıracağız” diye konuştu.

UÇUŞLAR İÇİN TÜM ÖNLEMLER HAZIR

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde uluslararası sivil havacılık otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, şöyle devam etti: “Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak, onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonunun kalitesine güvenebilir. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check in’e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz.”

Corendon Airlines, yeni uçuş deneyiminin anlatıldığı filmini, sosyal medya kanallarından da yayınladı.



