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HABERLERAvrupa Haberleri

Corendon Airlines Danimarka pazarına giriyor

#Corendon Airlines#Billund Aalborg#Yıldıray Karaer
Corendon Airlines Danimarka pazarına giriyor

Corendon Airlines, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya’dan sonra şimdi de Danimarka pazarına giriş yapıyor.

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CORENDON Airlines açıklamasına göre, 8 Nisan 2022’den itibaren Antalya’dan Kopenhag, Billund ve Aalborg’a direkt uçuşlara başlayacak olan uluslararası havayolu şirketi, 24 Haziran itibarıyla ise 2 uçağını Kopenhag’a, 1 uçağını da Billund’a konumlandırarak Danimarka’nın bu en yoğun havalimanlarından Türkiye, İspanya ve Yunan Adalarına turistik uçuşlara başlayacak. Yaz boyu Kopenhag’dan haftada 30, Billund’dan ise haftada 14 uçuş yapacak Corendon Airlines, 2022 kışı itibarıyla uçuşlarına ara vermeden devam etmeyi hedefliyor.

DANİMARKA’DAN DAHA FAZLA TURİSTİK DESTİNASYONA UÇMAYI HEDEFLİYORUZ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa pazarında büyüme stratejilerine salgın sonrası kaldıkları yerden devam ettiklerini ve, Danimarka pazarının da kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Danimarka pazarına da yıllardır Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İngiltere pazarlarında yürüttükleri iş modeli ile girdiklerini belirten Karaer, “Bu ülkelerde yıllardır uyguladığımız ve başarılı olduğumuz üzere Danimarka’da da büyüklü veya küçüklü, klasik veya dinamik tur operatörleri ve acenteler ile iş birliği yapmak üzere yola çıktık. Kısa zaman içerisinde Danimarka’dan daha fazla turistik destinasyona uçmayı hedefliyoruz. İlaveten, bu meydanlarda konumlandırdığımız uçaklarımız ile, uçuşlarımızın kış sezonunda da devam edeceğini müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Corendon Airlines#Billund Aalborg#Yıldıray Karaer

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