Copuyla gazetecilere saldırdı

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin bir yasa tasarısını protesto etmek için toplananları fotoğraflayan DPA foto muhabirine copuyla saldıran polis, defalarca foto muhabirine vurdu. Haberde ayrıca polisin başka bir gazeteciyi de copuyla dövdüğü kaydedildi. DPA söz konusu polis memuruna yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. DPA Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi ve olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istedi.