Çöp konteynerinde uyuyordu... Fark ettiklerinde artık çok geçti!

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Edinilen bilgilere göre kâğıt ve karton atıklarının toplandığı bir çöp konteynerinin boşaltılması sırasında, işçiler aracın presleme bölgesine bir adamın düştüğünü fark etti. İşçiler, adamın yardım çığlıklarını duyunca hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çöp kamyonunun pres bölümüne delikler açarak içerideki kişiyle temas kurmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yaklaşık 40 itfaiyeci görev aldı. Çöp kamyonu, detaylı inceleme için bir geri dönüşüm tesisine götürüldü. Burada konteynerin içindekiler boşaltıldı ve hayatını kaybeden adamın cansız bedeni çıkarılarak adli tıpa gönderildi. Çöp kamyonunun iki şoförü, yaşadıkları şok nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Berlin Polisi, 33 yaşındaki kurbanın evsizlerden biri olduğunu ve geceyi çöp konteynerinde geçirdiğini belirledi.