Compact’ın kapanmasına tepki çekti!

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SPD Federal Meclis Grup Yöneticisi Katja Mast, aşırı sağın sesi olan derginin kapatılmasına destek verdi ve aşırı sağa karşı “Savunmamız sürüyor” dedi. AfD Eş :aşkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla yaptıkları ortak açıklamada Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in kararının “Basın özgürlüğüne ciddi bir darbe” olduğunu söyledi. AfD liderleri, bir basın organının yasaklanmasının “Söylem ve fikir çeşitliliğinin inkarı” anlamına geldiğini belirtti. Faeser’i “Eleştirel haberciliği bastırmak için” yetkilerini kötüye kullanmakla suçladı. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, bir derginin dernek yasası kapsamında yasaklanmış olmasını eleştirdi ve olası yasal işlem konusunda uyardı. Kubicki, “Ancak korktuğum gibi yasak mahkemeler tarafından bozulursa, İçişleri Bakanı’nın istifası kaçınılmaz olur” dedi.

Alman Gazeteciler Birliği de (DJV) yasağın uygulanması konusunda şüphelerini dile getirdi. DJV Sözcüsü Hendrik Zörner, İçişleri Bakanlığı’nın gerekçelerinin sağlam olmaması durumunda yasal sürecin Compact için bir PR başarısına dönüşebileceğini belirtti. Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stubgen (CDU) yasağı memnuniyetle karşıladı. Stubgen Potsdam’da yaptığı açıklamada Compact dergisinin ‘En üst seviyede nefret ve ajitasyon’ anlamına geldiğini söyledi. Stubgen, “Demokrasi düşmanlarının bu platformunun tek bir amacı var, o da liberal toplumumuzu yok etmek” dedi. Brandenburg Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenen ve 2021 yılında kanıtlanmış aşırılıkçı olarak sınıflandırılan derginin merkezi resmi olarak Berlin yakınlarındaki Falkensee’de bulunuyor.