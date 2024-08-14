×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Compact’ dergisine yasak kısmen kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Compact#AVRUPADAN HABERLER
‘Compact’ dergisine yasak kısmen kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:54

Almanya’da Federal İdari Mahkeme, İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in geçen ay verdiği aşırı sağ yanlısı ‘Compact’ dergisini yasaklama kararını kısmen kaldırdı.

Haberin Devamı

MAHKEME, Faeser’in, Yahudi, yabancı ve göçmen kökenli düşmanlığı yaptığı ve ‘aşırı sağcıların borazanı’ olduğu, ‘demokratik devleti devre dışı bırakmak istediği’ gerekçesiyle 17 Temmuz’da verdiği yasak kararının ölçülü olup olmadığı konusunda kesin karar verilinceye kadar ‘geçici olarak’ kaldırıldı. Derginin itirazı üzerine bugün yapılan ilk acil duruşmada, derginin haberlerinde Bakan Faeser’in gerekçelerini haklı kılan izler bulunduğu belirtilirken, ancak yasaklama kararının daha sonra yapılacak duruşmalarda verileceği açıklandı. Mahkeme, somut karar alınıncaya derginin yayımlanmasına izin verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Compact#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!