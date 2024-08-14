‘Compact’ dergisine yasak kısmen kaldırıldı

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MAHKEME, Faeser’in, Yahudi, yabancı ve göçmen kökenli düşmanlığı yaptığı ve ‘aşırı sağcıların borazanı’ olduğu, ‘demokratik devleti devre dışı bırakmak istediği’ gerekçesiyle 17 Temmuz’da verdiği yasak kararının ölçülü olup olmadığı konusunda kesin karar verilinceye kadar ‘geçici olarak’ kaldırıldı. Derginin itirazı üzerine bugün yapılan ilk acil duruşmada, derginin haberlerinde Bakan Faeser’in gerekçelerini haklı kılan izler bulunduğu belirtilirken, ancak yasaklama kararının daha sonra yapılacak duruşmalarda verileceği açıklandı. Mahkeme, somut karar alınıncaya derginin yayımlanmasına izin verdi.